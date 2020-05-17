В Российской Федерации за последние сутки выявили 9709 случаев заражения новым типом коронавируса.
Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Общее количество инфицированных в стране составляет 281752 человек. Примечательно, что у 42,4% заболевших нет симптомов заболевания.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4116 (42,4%) без клинических проявлений", — сообщили в штабе.
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