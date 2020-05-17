За сутки в России выявили 9709 новых случаев заражения COVID-19

В Российской Федерации за последние сутки выявили 9709 случаев заражения новым типом коронавируса.

Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Общее количество инфицированных в стране составляет 281752 человек. Примечательно, что у 42,4% заболевших нет симптомов заболевания.