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Академик РАН рассказал об использовании гелия в лечении коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

Гелий может помочь на этапе ранней диагностики проблем, связанных с коронавирусной инфекцией.

Такое мнение высказал академик РАН, пульмонолог Александр Чучалин на совещании с президентом РФ о методах лечения коронавируса.

"Россия имеет действительно уникальных ученых, которые показали, что может сделать гелий в критических ситуациях, особенно термический гелий. При температуре в 60-70 градусов вирусная нагрузка падает на 70%", — утверждает ученый.

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