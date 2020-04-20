Гелий может помочь на этапе ранней диагностики проблем, связанных с коронавирусной инфекцией.
Такое мнение высказал академик РАН, пульмонолог Александр Чучалин на совещании с президентом РФ о методах лечения коронавируса.
"Россия имеет действительно уникальных ученых, которые показали, что может сделать гелий в критических ситуациях, особенно термический гелий. При температуре в 60-70 градусов вирусная нагрузка падает на 70%", — утверждает ученый.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.