Академик РАН рассказал об использовании гелия в лечении коронавируса

Гелий может помочь на этапе ранней диагностики проблем, связанных с коронавирусной инфекцией.

Такое мнение высказал академик РАН, пульмонолог Александр Чучалин на совещании с президентом РФ о методах лечения коронавируса.