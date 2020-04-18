Поведение медиков, которые сбежали из больницы в Уфе, является неэтичным. С таким заявлением выступил Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.
Напомним, ранее медицинские работники покинули территорию больницы им. Куватова в Уфе до оглашения результатов тестирования на коронавирус, несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции.
По словам Забелина, сейчас в отношении нарушителей проводятся ограничительные мероприятия по линии Роспотребнадзора.
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