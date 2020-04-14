Эпидемиолог рассказал об опасности закрытых помещений

Самую большую опасность для риска заражения заражения представляют небольшие закрытые помещения, которые не проветривают.

Шанс заразиться коронавирусом в таких условиях возрастает до максимума, если в комнатах собирается много людей.

Об этом рассказал руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он рекомендует не посещать подобные места. Но при необходимости рекомендуется использовать медицинскую маску. Она сможет снизить риск заражения.