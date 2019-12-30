Диетолог Тутельян советует устроить после Нового года разгрузочный день

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян в канун Нового года рассказал, как сохранить фигуру после праздников. Специалист отметил, что нельзя переедать. Также он рассказал о некоторых хитростях, которые позволят обмануть организм.

Во время новогоднего застолья следует есть из небольшой тарелки, не спеша небольшими порциями. 31 декабря рекомендуется плотно поесть, в течение дня перекусывать, чтобы к вечеру ощутить "легкий голод".

После новогодней ночи, 1-2 января, врач рекомендует устроить разгрузочный день. В пищу можно употреблять кисломолочные продукты, например, кефир, йогурт без добавления сахара, простоквашу.

Не стоит забывать и о физической нагрузке. В период продолжительных новогодних каникул рекомендуется больше двигаться: много гулять и плавать.

Ранее диетолог Дубская перечислила "антипродукты" новогоднего стола.