В Тюмени сотрудники ресторана быстрого питания McDonald's не стали вызывать скорую мужчине, который обморозил себе ноги. В итоге пострадавший обратился с этой просьбой к прохожим.
Один из очевидцев сообщил, что ночью 22 декабря рядом с рестораном McDonald's на улице Ленина к нему обратился мужчина и попросил вызвать скорую. Он сказал, что сильно обморозил ноги и не может идти.
Прохожие проводили мужчину в ближайшее кафе и вызвали медиков.
Сотрудники пресс-службы McDonald's пока никак не прокомментировали произошедшее.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему россияне продолжают посещать McDonald's.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.