Сотрудники McDonald's отказались вызвать мужчине скорую

В Тюмени сотрудники ресторана быстрого питания McDonald's не стали вызывать скорую мужчине, который обморозил себе ноги. В итоге пострадавший обратился с этой просьбой к прохожим.

Один из очевидцев сообщил, что ночью 22 декабря рядом с рестораном McDonald's на улице Ленина к нему обратился мужчина и попросил вызвать скорую. Он сказал, что сильно обморозил ноги и не может идти.

Прохожие проводили мужчину в ближайшее кафе и вызвали медиков.

Сотрудники пресс-службы McDonald's пока никак не прокомментировали произошедшее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему россияне продолжают посещать McDonald's.