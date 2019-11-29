Четверть детей страдают от психологических проблем из-за смартфонов

Британские исследователи пришли к выводу, что четверть детей страдают от психологических проблем, так как слишком часто пользуются смартфонами.

У таких детей часто бывает чувство тревоги, если смартфона нет под рукой. Также дети отказываются от других занятий в пользу гаджета. Самая уязвимая категория детей - это девочки-подростки.

Ученые выяснили, что подростки, у которых есть зависимость от смартфона, чаще страдают от депрессии, у них чаще наблюдаются повышенный уровень тревожности, стресс, бессонница.

Некоторые подростки и молодые люди имеют модель поведения, которая отличается от других видов зависимости.

По словам ученых, говорить о "смартфонной зависимости" пока рано, нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, какой вред ребенку наносит использование смартфонов.