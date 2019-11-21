Медики рассказали о полезных и вредных свойствах зеленого чая.
По словам врачей, слишком частое употребление этого напитка может стать причиной возникновения побочных эффектов.
Зеленый чай является источником антиоксидантов, которые помогают справиться с хроническими заболеваниями.
Эксперты сообщили, что вещества, содержащиеся в чае, блокируют рост раковых клеток и снижают уровень сахара в крови. Врачи отмечают, что если в день пить до трех чашек зеленого чая, то это поможет снизить риск развития диабета примерно на 16%.
Употребление зеленого чая помогает уменьшить риск развития болезней сердца и инсульта. Для этого нужно каждый день выпивать одну чашку зеленого чая.
В зеленом чае содержится кофеин, который вреден для здоровья. Поэтому злоупотреблять этим напитком не стоит, так как кофеин может стать причиной беспокойства с пищеварением и нарушение сна.
Как сообщает "МедикФорум", дубительные вещества, входящие в состав зеленого чая, могут снизить усвоение железа и вызывать дефицит цинка в организме.
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