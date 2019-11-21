Врачи рассказали о полезных и вредных свойствах зеленого чая

Медики рассказали о полезных и вредных свойствах зеленого чая.

По словам врачей, слишком частое употребление этого напитка может стать причиной возникновения побочных эффектов.

Зеленый чай является источником антиоксидантов, которые помогают справиться с хроническими заболеваниями.

Эксперты сообщили, что вещества, содержащиеся в чае, блокируют рост раковых клеток и снижают уровень сахара в крови. Врачи отмечают, что если в день пить до трех чашек зеленого чая, то это поможет снизить риск развития диабета примерно на 16%.

Употребление зеленого чая помогает уменьшить риск развития болезней сердца и инсульта. Для этого нужно каждый день выпивать одну чашку зеленого чая.

В зеленом чае содержится кофеин, который вреден для здоровья. Поэтому злоупотреблять этим напитком не стоит, так как кофеин может стать причиной беспокойства с пищеварением и нарушение сна.

Как сообщает "МедикФорум", дубительные вещества, входящие в состав зеленого чая, могут снизить усвоение железа и вызывать дефицит цинка в организме.

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