Психотерапевт рассказала о признаках послеродовой депрессии

Врач-психотерапевт Елена Малахова рассказала о признаках послеродовой депрессии и порекомендовала при первых же проявлениях обращаться к специалистам.

Специалист сообщила, что симптомами послеродовой депрессии являются: относят отказ матери от кормления ребенка, перемены настроения, повышенная раздражительность и тревога.

Утром у женщины может быть плохое настроение, а к вечеру оно может улучшиться.

Для послеродовой депрессии характерно нарушение сна и аппетита. Также может наблюдаться двигательная заторможенность, когда женщина не реагирует на внешние раздражители. Также у женщины могут возникать негативные эмоции по отношению к своему ребенку.

По словам врача, если вовремя не начать лечить данное заболевание, то оно перейдет в хроническую форму и может повторяться. Особенно нужно быть внимательным, если у женщины появляются суицидальные мысли. В этом случае может потребоваться принудительное лечение.

Депрессия - очень мучительное состояние для человека, поэтому в некоторых случаях суицид может казаться единственным выходом из данного состояния.

Фото: twitter.com