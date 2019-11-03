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Источник Правда.Ру

Ученые нашли способ сделать человека неуязвимым к радиации

Здоровье print

Калифорнийские ученые обнаружили специальный белок в ДНК тихоходок, который защищает  их организм от воздействия радиации. Исследователи определили, что при радиационной опасности этот белок окутывает петли ДНК, погружая их в оболочку, защищающую от ионизирующего излучения.

Белок позволяет защитить петли ДНК от радиации, в 1000 раз превышающей летальную для человека. В 2016 году этот белок пытались внедрить в ДНК человека японские учёные. Результат был успешным, поскольку у людей, которым внедрили специальный белок, повысилась устойчивость к радиации на 40%.

Японские специалисты продолжают работать над тем, чтобы человеческий организм сам смог вырабатывать "защитный" белок. Некоторые специалисты предлагают создать медицинский препарат на основе белка, чтобы люди могли его принимать перед серьёзными облучениями. Например, при химиотерапии, или перед путешествием в космос.

Темы днк белок защита ученые радиация
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Ученые нашли способ сделать человека неуязвимым к радиации
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