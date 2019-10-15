Эксперты объяснили, почему люди не могут быть вечно молодыми

Американские исследователи выяснили, почему люди не могут оставаться вечно молодыми.

Специалисты Университета Майами произвели масштабный анализ активности генов, которые ассоциированы с процессом старения, и пришли к выводу, что те гены, которые противодействуют самым разрушительным процессам старения, снижают активность к среднему возрасту. В результате начинается интенсивное старение, сообщает med-heal.ru.

По словам американских специалистов, на развитие возрастных заболеваний оказывает влияние белковый комплекс mTOR, который может стать причиной развития ожирения и сахарного диабета, а также онкологических заболеваний и депрессии.

Также негативно могут влиять активные формы кислорода, продуцируемые митохондриями в клетках.

Слишком продолжительная молодость противоречит процессу эволюции, которая ранее пошла по другому пути развития. Следовательно, для того, чтобы продлить молодость и увеличить продолжительность жизни людей, необходимы радикальные генетические модификации.

Фото: ru.wikipedia.org

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