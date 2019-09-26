Ученые из Канады с помощью эксперимента над блохами выявили неожиданную опасность чайных пакетиков.
О любопытном исследовании канадских экспертов сообщает научный сайт Science Alert.
Исследователи выяснили, что пластиковые чайные пакетики при нагревании до 95 градусов по Цельсию выпускают в воду миллиарды пластиковых частиц.
Выяснили это ученые из Канады следующим образом. Эксперты поместили в чашку с заваренным чайным пакетиком самых обыкновенных водяных блох. Через какое-то время ученые выудили своих подопытных оттуда.
В организме членистоногих специалистами было найдено огромное количество частиц пластика. Канадские ученые пока не представляют, насколько это опасно для человеческого организма, но все же просят чайных гурманов быть осторожными и внимательными.
Ранее научное издание Medical Xpress сообщало, что зеленый чай убивает устойчивые к антибиотикам инфекции.
Читайте также:
Чай, вино, шоколад и кофе замедляют старение.
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.