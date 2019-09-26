Science Alert: чайные пакетики при заваривании выпускают в воду пластик

Ученые из Канады с помощью эксперимента над блохами выявили неожиданную опасность чайных пакетиков.

О любопытном исследовании канадских экспертов сообщает научный сайт Science Alert.

Исследователи выяснили, что пластиковые чайные пакетики при нагревании до 95 градусов по Цельсию выпускают в воду миллиарды пластиковых частиц.

Выяснили это ученые из Канады следующим образом. Эксперты поместили в чашку с заваренным чайным пакетиком самых обыкновенных водяных блох. Через какое-то время ученые выудили своих подопытных оттуда.

В организме членистоногих специалистами было найдено огромное количество частиц пластика. Канадские ученые пока не представляют, насколько это опасно для человеческого организма, но все же просят чайных гурманов быть осторожными и внимательными.

Ранее научное издание Medical Xpress сообщало, что зеленый чай убивает устойчивые к антибиотикам инфекции.

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