Medical Xpress: зеленый чай убивает устойчивые к антибиотикам инфекции

Содержащийся в зеленом чае природный антиоксидант эпигаллокатехин может помочь в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

К такому выводу пришла группа ученых из Университета Суррея в Великобритании, сообщает научное издание Medical Xpress.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Британские ученые выяснили, что EGCG — природный антиоксидант эпигаллокатехин — усиливает действие антибиотика азтреонама, который используют для лечения инфекций, вызванных бактерией Pseudomonas aeruginosa.

Примечательно, что комбинация EGCG и азтреонама оказалась эффективнее, чем каждое их этих веществ по отдельности.