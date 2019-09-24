Содержащийся в зеленом чае природный антиоксидант эпигаллокатехин может помочь в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.
К такому выводу пришла группа ученых из Университета Суррея в Великобритании, сообщает научное издание Medical Xpress.
На публикацию обратили внимание "РИА Новости".
Британские ученые выяснили, что EGCG — природный антиоксидант эпигаллокатехин — усиливает действие антибиотика азтреонама, который используют для лечения инфекций, вызванных бактерией Pseudomonas aeruginosa.
Примечательно, что комбинация EGCG и азтреонама оказалась эффективнее, чем каждое их этих веществ по отдельности.
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