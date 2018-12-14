Ученые объяснили, почему театры и музеи полезны для людей старше 50 лет

Зачастую пожилые люди в силу определенного ряда причин страдают от депрессии. Британские же ученые выяснили, как это можно предотвратить.

Так, по словам исследователей из Великобритании, посещение музеев, театров, кинотеатров и других учреждений досугово-культурной направленности поможет пожилым людям избавиться от плохого настроения, хандры и депрессии.

Для того, чтобы прийти к подобным выводам, британские ученые провели масштабное исследование. На протяжении долгих 10 лет они следили за здоровьем и эмоциональным состоянием своих сограждан, переступивших пятидесятилетний возраст. Так, выяснилось, что те из них, что ведут активный социальный образ жизни — посещают выставки, спектакли, концерты и ходят в кино — страдают от депрессии гораздо реже, чем их ровесники-домоседы.

Авторы исследования заявляют, что буквально все знают о том, как полезны физические нагрузки, здоровый сон и правильное питание для человеческого организма. Но, однако, указывают британские исследователи, людям необходимо осознать, что чуть ли не столько же пользы для физического, эмоционального и морального здоровья приносит и так называемая "культурная деятельность".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отечественные социологи провели любопытный опрос среди россиян. Специалисты решили выяснить, что жители страны считают признаком приближающейся старости. Выяснилось, что пожилой возраст у подавляющего большинства россиян ассоциируется в основном с серьезными проблемами со здоровьем.

Фото: flickr. com/ Bug In Box

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