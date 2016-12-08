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Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Здоровье print

Ученые Португалии выяснили, что необычная распространенность редкой разновидности вируса иммунодефицита, ВИЧ-2, в экваториальной Африке объясняется тем, что жители этих стран в прошлом редко практиковали мужское обрезание.


Сумеют ли генетики победить ВИЧ и рак?

Как говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One, вируса иммунодефицита, как и многие другие возбудители болезней, существует в большом числе разновидностей, которые объединяются в две большие группы в соответствии с их происхождением — ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Ученые считают, что источником первого типа вируса были шимпанзе или гориллы, а второго типа — более примитивный вид обезьян, дымчатые мангобеи.

ВИЧ-1 очень широко распространен в странах Запада и Азии. Из-за чего большая часть вакцин и лекарств, разрабатываемых сегодня, ориентирована на борьбу именно с этим видом вируса. А ВИЧ-2, наоборот, встречается крайне редко и в основном не покидает пределов Африки. Изучая историю распространения этого патогена среди жителей Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау и других стран, Жоао Соуза из Нового университета Лиссабона (Португалия) и его коллеги раскрыли возможную причину высокой распространенности этого вируса в экваториальной и западной Африке.

Анализируя данные о вспышках эпидемии ВИЧ, ученые обратили внимание на очень странное географическое распределение людей, заражавшихся ВИЧ-2, они были разбросаны по Африке не случайно, а сосредоточены в определенных регионах и странах.

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание. Выяснилось, что обрезание в разы уменьшает вероятность заражения ВИЧ-1.

"Обрезание не было популярным в экваториальной Африке в прошлом, тогда как сегодня оно распространено почти повсеместно. Это натолкнуло на идею проверить, связана ли эта практика с распространением разных штаммов ВИЧ", — отметил Соуза.

Сопоставив статистику по числу обрезаний в африканских странах в 50-60 годах прошлого века с данными 90-ых, ученые обнаружили, что в тех регионах Африки, где обрезание было популярно 65-55 лет назад, число носителей ВИЧ-2 было гораздо ниже, чем в среднем по региону.

Так крупные города в Гвинее-Бисау и в Кот-д'Ивуаре, где уровень обрезания в то время был равен нулю, стали эпицентрами распространения ВИЧ-2 через 20-30 лет, а другие страны Гвинейского залива, где эта практика была распространена — Либерия, Сьерра-Леоне или Гвинея, остались почти полностью свободными от этого штамма вируса иммунодефицита.

Ученые пока не знают, как конкретно связаны между собой ВИЧ-2 и обрезание, однако они предполагают, что механизм действия этой процедуры имеет такой же характер, как и в случае с ВИЧ-1. По словам исследователей, обрезание можно рекомендовать как средство защиты и от того, и другого вируса.

Отметим, в начале семидесятых годов распространение по США вируса иммунодефицита человек (ВИЧ) началось с Нью-Йорка, куда его занес один из жителей, заразившийся на Карибских островах. Об этом говорится в статье в журнале Nature.

Сегодня этот человек Гаэтан Дуга, так называемый "пациент ноль", стал одной из самых презираемых фигур в истории человечества, как и других людей, которые намеренно вызывали страшные эпидемии. Однако, по мнению ученого Ричарда Маккея из Кембриджского университета, это мнение ложно: Дуга не был корнем страшной эпидемии ВИЧ, захлестнувшей в 80-е годы Америку.

О начале новой, еще неизвестной науки болезни, ученые заговорили впервые в 1981 году. Тогда в США врачи столкнулись с необычными случаями иммунодефицита среди нескольких наркоманов и гомосексуалистов, живущих в Нью-Йорке и Калифорнии.

Таким образом, в ходе исследований, в 1983 году и был открыт новый ретровирус, получивший название ВИЧ-1. Также ученые смогли установить и своеобразную сеть распространения вируса через нескольких геев, постоянно путешествующих по стране и вступавших в сотни и тысячи новых половых контактов.

Один из этих людей, обозначенный в научных статьях как "пациент О" и ошибочно прочитанный прессой как "пациент ноль", занимал в этих сетях центральное место, так как он работал бортпроводником в одной из канадских авиалиний и постоянно путешествовал по Земле. Его имя — Гаэтан Дуга — было вычислено и увековечено журналистом Рэнди Шилтсом, писавшим в 1986 году книгу о ВИЧ.

Объясняется это тем, что в первые дни развития эпидемии ВИЧ и СПИДа медики просто не знали о том, что первые симптомы иммунодефицита развиваются у зараженных людей не сразу, поэтому они посчитали, что Дуга занес вирус, как минимум, в Нью-Йорк и поспособствовал его распространению по Америке.

Маккей, историк по образованию, и ряд генетиков и биологов раскрыли настоящие корни современной глобальной эпидемии ВИЧ и сняли вину со знаменитого "пациента ноль", изучив образцы его крови и "воскресив" те штаммы вируса, которыми заражались американцы в первые дни экспансии "чумы 20 века".

Ученые подошли к решению этой проблемы неортодоксальным способом — они анализировали не образцы крови известных первых носителей ВИЧ, таких как Дуга, а сохранившиеся с 1970-х годов пробы мужчин-геев, проживавших в 19783–1979 годах в Нью-Йорке и Сан-Франциско, и проверявшиеся на заражение гепатитом С. Зачем генетики это сделали?

Маккей и его коллеги предположили, что некоторые пациенты, якобы заразившиеся ВИЧ от "пациента ноль", были уже заражены вирусом ранее. Следы ВИЧ были найдены в нескольких десятках проб того времени, примерно в 6% от общего числа образцов крови из Нью-Йорка, и в 3% — из Сан-Франциско, что подтвердило гипотезу ученых.

Ученые отобрали пять десятков таких "вещдоков" и попытались извлечь из них вирусные частицы и обрывки РНК вируса. Удалось сделать это лишь в восьми случаях, так как генетический код ВИЧ крайне короток — он состоит всего из 10 тысяч "букв"-нуклеотидов, и сами образцы деградировали за минувшие 45 лет.

Справившись с этой задачей, биологи сравнили эти геномы ВИЧ между собой, с устройством вируса Гаэтана Дуга и образцами ВИЧ, найденными в Африке, определяя степень их родства и положение на "древе эволюции" вируса иммунодефицита по числу мелких мутаций. Оказалось, что Дуга не был "пациентом ноль" — число мутаций в его вирусе и в вирусе американских геев из Калифорнии, тесно связанных с ним, указывало на то, что они не были самыми древними представителями их "ветви" эволюции, хотя и являлись их близкими родственниками.

На самом деле, более древние и менее мутировавшие версии ВИЧ этого подтипа можно встретить в другой части Нового Света — на Карибских островах, где, как считают авторы статьи, вирус бурно распространялся с начала 1970-х годов, буквально каждый год удваивая популяцию зараженных людей. Вирус, согласно этой версии, появился на Гаити или Ямайке в 1967 году или даже раньше, куда был завезен из Африки.

По расчетам Маккея и его коллег, ВИЧ проник в США в 1971 или 1973 годах, попав сначала в Нью-Йорк вместе с иммигрантами с Гаити. После "миграции" в Америку вирус мутировал и начал распространяться еще быстрее, удваивая свою "популяцию" каждые 0,8 года. Оттуда, вероятно вместе с людьми, похожими по стилю жизни на Дуга, он попал в Калифорнию в 1976 году и распространился по всей территории США, а затем и по всей Земле.

Как сообщала Pravda.Ru, в начале октября врачи Великобритании заявили о первом случае полного выздоровления больного с Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в ходе тестирования нового лечения.

"Мы открываем реальную возможность излечения от инфекции. Это огромный вызов, и мы находимся в начале пути, но достигнутый прогресс впечатляет", — цитирует газета The Independent слова главы Национального института медицинских исследований Марка Самуэльса.

Суть нового лечения заключается в совмещении антиретровирусных препаратов, которые сдерживают развитие болезни, и лекарства, уничтожающего вирус в "дремлющих" клетках.

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