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30-летняя ирландка лишилась зрения из-за линз

Здоровье

30-летняя жительница Дублина канадского происхождения Сьюзанна Данн утратила возможность видеть левым глазом из-за некорректного использования контактных линз. Как сообщает Dublin Live, причиной стал паразиты, которые размножились род линзой из-за жарких погодных условий.

Ирландка ослепла из-за контактных линз. 390679.jpeg

Медсестра из Донбата рассказала, что она почувствовала боль в глазах еще 20 июля во время своей работы в больнице. Она объяснила, что в жару больница становится "плодородным" рассадником паразитов и инфекций.

"В 19.30 я легла спать, но проснулась в час ночи и поняла, что ослепла. Я не понимала, что происходит: все вокруг было темным. В Донбате часто отключают свет, я решила, что в этом дело, но в глубине души понимала, что что-то со мной не так", - поделилась Данн.

Женщину госпитализировали в ближайшую больницу Mater, где в течение двух недель врачи боролись с инфекцией. Выяснилось, что попавший под линзу паразит Acanthamoeba буквально "съел" ее роговицу.

"Мне хотелось бы акцентировать на этом внимание, потому что не хочу, чтобы люди прошли через то, что прошла я", - отметила пострадавшая.

Источник фото: Fotodom.ru

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Темы болезнь инфекция Ирландия контактные линзы
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