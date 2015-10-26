Вирусолог: в страхе перед COVID важно не прошляпить грипп

На фоне пандемии коронавируса многие забыли про грипп — не менее опасное вирусное респираторное заболевание, которое может накладываться на COVID-19.

Почему его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, рассказал в интервью радио Sputnik Виталий Зверев, академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.

По словам учёного, опасаться гриппа надо даже больше, чем коронавируса, так как это очень серьезное заболевание с высокой смертностью и серьезными осложнениями. В группе риска — люди с хроническими заболеваниями, диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек.

"Он никуда не исчез, и подъем заболеваемости обязательно будет. Единственное, что от гриппа есть надежная прививка. Правда, прививаться нужно каждый год — и потому, что вирус гриппа все время меняется, и потому, что вакцина не дает продолжительного иммунитета".

Зверев особо подчеркнул, что грипп распознать может быть проще — в отличие от коронавируса он не протекает бессимптомно.

"Сейчас важно не допустить наложения одного вируса на другой. Хотя, я думаю, гриппа в этом сезоне будет меньше, чем обычно бывает, чем два-три года назад. Обычно он идет с востока. А поскольку страны "разобщены", границы закрыты, то и эпидемия будет медленнее развиваться", заключил вирусолог.

Практика показывает, что в сезон гриппа и ОРВИ "любимым магазином" становится аптека.

Как отличить реальную фармацевтику от рекламной и не заболеть самому, ранее рассказывала "Правда.Ру"

Противовирусные препараты — какие ваши доказательства?

Кажется, все знают старую шутку: "Если простуду не лечить, она проходит за неделю, а если лечить — то за семь дней".

В этой шутке есть несомненная доля правды — ОРВИ и грипп действительно через какое-то время зачастую проходят сами по себе, а самочувствие больного может то улучшаться, то ухудшаться — волнообразно.

В этом случае больному кажется, что выписанное не всегда компетентным врачом или широко разрекламированное лекарство ему действительно помогает. Хотя, положа руку на сердце, человеку может помочь даже "пустышка"-плацебо, если он верит в ее действие.

К тому же огромное количество лекарственных препаратов, существующих в нашей стране, работают только на снятие симптомов заболевания, то есть лишь создают видимость излечения.

Лекарств же с направленным противовирусным действием настолько мало, что их можно пересчитать по пальцам одной руки. Проблема усугубляется тем, что вирус гриппа постоянно видоизменяется.

Именно поэтому, например, набирающая все большую популярность сезонная вакцинация является тем, что в народе принято называть "мертвому припарки". Из ста случаев заболевания гриппом прививка помогает приблизительно в двадцати, да и то лишь наполовину. Невозможно угадать, какой из вирусов гриппа "войдет в моду" в следующем сезоне.

Вот почему так важно правильно выбрать лекарство, которое воздействует непосредственно на вирус. Не завернутое в яркую обертку рекламного ролика, не рекомендованное подругой, которой якобы помогло, не продвигаемое активно чиновниками от медицины… А реально работающее.

И вот тут настал момент поговорить о доказательной базе. К сожалению, в нашей стране при запуске нового лекарства уделяют ничтожно мало времени исследованиям. Иногда про появившийся на рынке очередной препарат невозможно с уверенностью сказать, насколько он токсичен, и безопасен ли вообще. Не говоря уже о действии — не декларированном компанией-производителем, а настоящем.

Из-за этого в интернете, в частности в соцсетях, например, широко транслируется мнение, что противовирусные препараты неэффективны, хотя и неоправданно дороги. Людям не хватает информации.

Люди не желают выбрасывать деньги на ветер. Фармацевтической промышленности, и в особенности производству противовирусных препаратов, явно требуются большие перемены.

Небольшие подвижки в этом направлении конечно есть. Так, производители противовирусного препарата "Арбидол" провели исследование и доказали эффективность препарата в сокращении периода болезни, облегчении выраженности симптомов заболевания и снижении риска развития осложнений .

Исследование "Арбидола" было первым российским полномасштабным исследованием, зарегистрированным на сайте clinicaltrials. gov. К сожалению, на то, что десятки лет проделывают во всем мире, решилась лишь одна российская компания. Остальные, видимо, предпочитают вкладываться по максимуму в рекламу.

Как нам быть в этой ситуации? Народные средства все еще актуальны: горячее питье, бабушкины шерстяные носки и обтирание водкой или уксусом.

Ну хорошо. Еще "Арбидол". Раз уж в кои-то веки нам доказали, что с этим противовирусным лекарством простуда и грипп пройдут не за семь дней, а гораздо быстрее. Приходится верить.