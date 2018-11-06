Можно похудеть, ежедневно вставая на весы

Американскими учеными найден любопытный способ похудения: надо всего лишь каждый день вставать на весы и фиксировать увиденный результат, сообщается на сайте pora.ru.

Более тысячи добровольцев приняли участие в эксперименте, который длился 12 месяцев. Людей разделили на группы, одной предложили регулярное взвешивание, а другой — делать это по желанию. При этом фиксация результатов велась как со стороны экспертов, так и со стороны участников исследования. Никакой особенной диеты и физических упражнений им не предлагалось.

Удивительно, но за год те, кто регулярно измерял свой вес 6-7 раз в неделю, похудели. А те, кто не вставал на весы, остались при прежних показателях массы тела.

Испытуемые, контролирующие вес каждый день, записывали результаты и отмечали снижение.

Исследователи отметили, что ключевая роль в этом процессе отводилась самоконтролю при приеме пищи. А в каждом доме должна находиться такая полезная вещь, как весы.

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