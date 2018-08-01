Врачи объявили о вреде мороженого в жару

Специалисты советуют воздержаться от мороженого в жаркие дни. Они объясняют это тем, что лакомство, во-первых, очень калорийно и, во-вторых, не способно подарить желанную прохладу. Ведь головной мозг лишь на короткие мгновения получит "сообщение", что комфортная температура достигнута.

Кроме того, прохладный продукт не даст организму почувствовать, что он нуждается в воде. А именно она помогает пережить жаркое время без вреда для здоровья. Также эксперты отмечают, что если съесть мороженое быстро, то можно "заработать" головную боль. Дело в том, что сосуды резко расширятся и увеличится кровоток.

Стоит отметить, что, запрещая одно, специалисты предлагают другое — прохладные напитки со свежей мятой. Человеку необходимо начать день со стакана воды, постепенно доводя объем жидкости до 2-3 литров в сутки. Советуют эксперты и ментоловую жевательную резинку, она стимулирует орофарингеальные холодные рецепторы.

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