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Магическое исчезновение тли: простой дедовский рецепт за копейки

Вот дедовский способ мгновенно победить тлю

2:14
Садоводство » Вредители и болезни

Тля — один из самых и надоедливых вредителей на наших садово-огородных участках. Эти маленькие сосущие насекомые буквально атакуют растения: от овощных культур до декоративных кустарников. Ещё неделю назад ваши цветы и плодовые деревья были здоровыми и ухоженными, а сегодня они усыпаны тлёй, которая высасывает из них жизненные соки.

Вот дедовский способ мгновенно победить тлю
Фото: flickr.com/photos by U.S. Department of Agriculture is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Конечно, существует множество современных химических препаратов, способных быстро избавить ваши растения от тли. Но не всегда хочется травить их токсичными веществами, особенно если речь идет об овощах или ягодах, которые вы собираетесь употреблять в пищу. К счастью, есть один проверенный временем народный метод, который поможет решить эту проблему буквально за одну ночь — и при этом абсолютно безопасно для растений.

Секрет прост — вам понадобится всего несколько ингредиентов, которые найдутся практически в каждом доме:

  • хозяйственное мыло (детское или любое другое);
  • вода;
  • ёмкость для опрыскивания.

Инструкция действий:

  • натрите 100 — 200 грамм хозяйственного мыла и растворите его в 1-2 литрах воды. Можно использовать жидкое мыло, но в этом случае количество надо уменьшить вдвое;
  • тщательно перемешайте до полного растворения мыла;
  • полученным раствором опрыскайте все повреждённые тлей участки растений — листья, стебли, бутоны.

И вот, казалось бы, простой секрет — но именно он творит чудеса! Уже через 8 — 12 часов вы обнаружите, что все тли как по волшебству исчезли с ваших растений. Мыльный раствор просто высушивает и убивает насекомых, не оставляя и следа.

Такой способ борьбы с тлей имеет массу преимуществ:

  • абсолютно безопасен для растений и окружающей среды;
  • стоит очень дёшево, ведь ингредиенты есть практически в каждом доме;
  • удобен и быстр в применении;
  • действует максимально эффективно.

Теперь, когда у вас есть этот простой дедовский рецепт, вы сможете быстро и без химии избавляться от тли на своём участке в любое время. Попробуйте!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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