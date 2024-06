Торговля с рук: стоит ли покупать растения на рынке?

Многие садоводы и цветоводы любят посещать местные рынки в поисках редких и интересных растений. Действительно, выбор на таких точках зачастую радует глаз – от экзотичных кактусов до роскошных пионов. Но стоит ли покупать растения, предлагаемые с рук? Разберёмся в преимуществах и рисках таких приобретений.

Фото: Plants of Hawaii, Image 070906-8788 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070906-8788 by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license