Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытые риски накопительного страхования жизни — что нужно знать
Юрист рассказал о новых схемах мошенничества в сфере туризма
Скорость звука на Марсе постоянно меняется, показало странное исследование
Топ-10 достопримечательностей Крыма
Сын Тимати продемонстрировал свой детский Rolls-Royce
Как можно завернуть фарш в капустные листья для голубцов
Сингапур и Малайзия создадут особую экономическую зону
Лучшие европейские седаны на вторичном рынке: рекомендации эксперта
Карри защищает от рака и болезни Альцгеймера
Торговля с рук: стоит ли покупать растения на рынке?

Плюсы и минусы покупки покупки растений на рынке

2:26
Садоводство

Многие садоводы и цветоводы любят посещать местные рынки в поисках редких и интересных растений. Действительно, выбор на таких точках зачастую радует глаз – от экзотичных кактусов до роскошных пионов. Но стоит ли покупать растения, предлагаемые с рук? Разберёмся в преимуществах и рисках таких приобретений.

Плюсы и минусы покупки покупки растений на рынке
Фото: Plants of Hawaii, Image 070906-8788 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070906-8788 by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Плюсы покупки растений на рынке

Главный плюс, который привлекает покупателей – стоимость. Растения, продаваемые с рук, обычно стоят намного дешевле, чем в специализированных магазинах или питомниках. Это особенно актуально для редких, эксклюзивных сортов и видов.

Кроме того, на рынке вы можете найти уникальные, авторские экземпляры, выращенные местными садоводами-любителями. Такие растения чаще всего отличаются высокой декоративностью и адаптированностью к местным климатическим условиям.

Ещё одно преимущество – возможность поторговаться и сбить цену. Продавцы-любители зачастую более сговорчивы, чем представители специализированных питомников.

Риски покупки растений на рынке

Однако, приобретая растения с рук, важно понимать и связанные с этим риски. Главный из них – отсутствие гарантий качества. Вы не можете быть уверены в том, что купленное растение здорово, не поражено вредителями или болезнями. Более того, неизвестно, как оно выращивалось и в каких условиях содержалось.

Также велик риск приобрести сомнительные или даже опасные экземпляры. Нередки случаи, когда на рынке продают инвазивные, ядовитые или запрещённые к культивированию растения. Такие покупки могут стать настоящей головной болью для садовода.

Ещё один нюанс – отсутствие сопроводительной документации. Вы не получите информацию о сорте, особенностях ухода и подходящих условиях выращивания. Это может затруднить дальнейший уход за растением.

Итак, решая, стоит ли брать растения с рук, взвесьте все "за" и "против". Если вы готовы рискнуть ради выгодной цены и оригинальности, то обязательно внимательно осмотрите экземпляр перед покупкой. Но если вы новичок или дорожите своим садом, безопаснее приобретать растения в специализированных питомниках.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Как можно завернуть фарш в капустные листья для голубцов
Сингапур и Малайзия создадут особую экономическую зону
Лучшие европейские седаны на вторичном рынке: рекомендации эксперта
Карри защищает от рака и болезни Альцгеймера
Тренер рассказала о пользе упражнения "планка с поворотом"
Яна Поплавская: Лия Ахеджакова пропала из публичного пространства из-за критики
Как использовать ретинол для тела: советы дерматологов
Врачи ответили, какие заболевания люди могут подцепить от домашних животных
Кинологи рассказали, как научить собаку команде "фу"
Почему голуби выбирают балконы и как безопасно их отпугнуть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников