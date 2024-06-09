Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим

Как избавиться от огнёвки на крыжовнике?

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Садоводы с нетерпением ожидают в июне наступления времени созревания ягодных культур и внимательно следят за тем, как завязи на ветвях кустарников начинают наливаться. Важно в этот период регулярно осматривать ветки крыжовника и смородины.

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Основной вредитель, огнёвка, может быть обнаружен после цветения, когда завязи ягод начинают развиваться, и вы поднимаете ветку, обнаруживая среди зеленых гроздей несколько покрасневших или высохших плодов с паутинкой. Если преждевременно покрасневшую ягоду осмотреть, можно найти отверстие, в котором находится небольшая гусеница — это личинка бабочки огнёвки. Одна гусеница может уничтожить от 5 до 10 ягод за свой жизненный цикл, что может серьезно повлиять на будущий урожай.

Борьба с огнёвкой и сохранение урожая требует ряда мер:

Регулярно собирать поврежденные ягоды и уничтожать их, чтобы предотвратить размножение вредителей.

Проводить обработку крыжовника и смородины инсектицидными средствами широкого спектра до или после цветения в течение 3-5 дней.

В период роста ягод использовать безопасные средства, такие как "Фитоверм", "Битобаксилин" и "Лепидоцид", которые не оставляют остатков после обработки и могут применяться перед сбором урожая.