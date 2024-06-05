Руккола даст хороший урожай: вот на что важно обратить внимание при посадке

Как правильно посадить рукколу?

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Руккола - это плотное, низкорослое растение с длинными, гладкими, мягко-лопастными ярко-зелёными листьями. Руккола — листовая культура для прохладной погоды. Выращивайте рукколу весной и осенью. Листья рукколы можно собирать примерно через шесть недель после посева семян. Растения будут продолжать давать сочные листья, пока погода остаётся прохладной.

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Руккола — листовая культура прохладного сезона. Сеять семена нужно за 3 недели до последних весенних заморозков.

Сажайте рукколу в плодородную почву, содержащую много органических веществ. Перед выращиванием добавьте на грядки выдержанный садовый компост. Распределите слой компоста толщиной 2,5 см по площади посадки и обработайте его. Перед посевом семян аккуратно разровняйте грядку, чтобы удалить комки.

Руккола предпочитает рН почвы от 6,0 до 7,0.

Семена рукколы очень мелкие; их легко рассыпать, если высыпать на ладонь и затем потереть руками друг о друга.

Прорежьте растения на расстоянии 15 см друг от друга, когда ростки достигнут 10 см в высоту. Прореженную зелень рукколы можно добавлять в салаты и использовать в качестве гарнира. Располагайте ряды на расстоянии от 15 до 45 см друг от друга.