Эти растения отлично растут во влажных местах сада и под деревьями и заборами

Кто не мечтает иметь в своем саду растения, которые были бы не только декоративными, но и сохраняли свою привлекательность на протяжении долгих месяцев? Если они ещё и могут процветать в тенистых и влажных участках, у водоёмов или под деревьями и заборами, то их ценность просто невозможно переоценить.

Фото: https://www.flickr.com/photos/volvob12b/8065558634/ by Bernard Spragg. NZ from Christchurch, New Zealand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication