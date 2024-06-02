Эти растения отлично растут во влажных местах сада и под деревьями и заборами

Кто не мечтает иметь в своем саду растения, которые были бы не только декоративными, но и сохраняли свою привлекательность на протяжении долгих месяцев? Если они ещё и могут процветать в тенистых и влажных участках, у водоёмов или под деревьями и заборами, то их ценность просто невозможно переоценить.
Если у вас в саду есть подобные тенистые или влажные места, посадите лабазник или таволгу. Эти выносливые многолетники прекрасно приспосабливаются к условиям с недостаточным освещением и повышенной влажностью почвы. Лабазник может произрастать прямо на берегу водоёма, у пруда на даче, в тени забора.
Интерес к таволге растет с каждым годом благодаря её редкой неприхотливости, продолжительному цветению и декоративному виду на протяжении длительного времени. Сегодня селекционеры вывели сорта с разнообразными цветами, включая бело-кремовые и розовые соцветия.
Лабазники идеально подходят для заднего плана, декорирования заборов и стен. Существуют компактные сорта, такие как «Nana», подходящие для небольших клумб и цветников. Несмотря на свой небольшой рост, они обладают высокой устойчивостью к вредителям и болезням.
Таволга прекрасно сочетается с другими растениями в саду и может процветать как на солнце, так и в тени, при условии регулярного полива. Ее пышные соцветия добавят легкости и ажурности вашему саду, а сладкий аромат создаст романтическую атмосферу. Важно периодически делить и пересаживать кусты для их омоложения.
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