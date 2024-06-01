Почему не стоит работать в огороде в жару

Летние жаркие дни - горячая пора в огороде. Именно в это время требуется регулярный уход за растениями: полив, прополка, подкормки. Однако не стоит пренебрегать собственным здоровьем ради садовых дел. Почему работать в огороде в сильную жару не рекомендуется?
Риск перегрева организма
Длительное пребывание под палящим солнцем чревато тепловым ударом и перегревом организма. Это особенно опасно для людей пожилого возраста, а также страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
При перегреве может подняться температура, появиться головокружение, тошнота, рвота, нарушиться сердцебиение. В тяжелых случаях возможна потеря сознания. Поэтому находиться долго под открытым солнцем в жару опасно для здоровья.
Обезвоживание организма
Работа в огороде в летнюю жару неизбежно ведет к интенсивной потере жидкости. Организм обильно потеет, чтобы охладиться, но при этом страдает от обезвоживания.
Обезвоживание опасно снижением артериального давления, сгущением крови, нарушением работы почек и других органов. В тяжелых случаях оно может привести к солнечному или тепловому удару.
Для предотвращения обезвоживания необходимо обильно и регулярно пить воду, морсы, соки.
Опасность солнечных ожогов
Незащищенная кожа легко может получить солнечные ожоги при длительном пребывании под палящими лучами. Это не только болезненно, но и чревато воспалительными процессами, обострением хронических заболеваний кожи.
Чтобы избежать ожогов, обязательно нужно использовать головные уборы, закрытую одежду, а также наносить солнцезащитные кремы.
Высокий риск травматизма
Работа в огороде в жару требует повышенной внимательности и осторожности. Из-за обильного потоотделения могут соскальзывать рукоятки инструментов, ухудшается координация движений. Повышается риск порезов, ушибов, вывихов.
Поэтому летом лучше ограничить время пребывания под открытым солнцем, избегать тяжелой физической работы в самые жаркие часы дня.
Заботьтесь о своем здоровье, чтобы в жаркие летние дни ваши садовые дела не обернулись для вас неприятными последствиями.
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