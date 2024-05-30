Слизни сами полезут в эту ловушку: простое изобретение избавит от вредителя

Простой метод борьбы со слизнями: пивная ловушка

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Один из самых простых и эффективных методов борьбы со слизнями — использование пивной ловушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Apdency is licensed under public domain

Как сделать пивную ловушку:

Возьмите небольшую неглубокую ёмкость, например, пластиковый контейнер или банку.

Закопайте емкость в земле таким образом, чтобы ее край был на уровне почвы.

Наполните емкость пивом до половины или чуть больше.

Разместите ловушку в местах, где чаще всего появляются слизни, например, вокруг растений, которые они любят.

Слизни привлекает запах пива. Они заползают в ёмкость и тонут в жидкости.

Проверяйте и обновляйте пивные ловушки ежедневно, особенно в дождливую погоду. Используйте дешевое пиво — это не влияет на эффективность ловушки.