Слизни сами полезут в эту ловушку: простое изобретение избавит от вредителя
Простой метод борьбы со слизнями: пивная ловушка
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Один из самых простых и эффективных методов борьбы со слизнями — использование пивной ловушки.
Фото: commons.wikimedia.org by Apdency is licensed under public domain
Как сделать пивную ловушку:
- Возьмите небольшую неглубокую ёмкость, например, пластиковый контейнер или банку.
- Закопайте емкость в земле таким образом, чтобы ее край был на уровне почвы.
- Наполните емкость пивом до половины или чуть больше.
- Разместите ловушку в местах, где чаще всего появляются слизни, например, вокруг растений, которые они любят.
Слизни привлекает запах пива. Они заползают в ёмкость и тонут в жидкости.
Проверяйте и обновляйте пивные ловушки ежедневно, особенно в дождливую погоду. Используйте дешевое пиво — это не влияет на эффективность ловушки.
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Как сделать ЛОВУШКУ для СЛИЗНЕЙ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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