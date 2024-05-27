Парник или теплица: рассказываем, на что обратить внимание при выборе

В чём отличие парника и теплицы?

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Парниковое и тепличное выращивание растений имеет множество преимуществ. Оно ускоряет рост культур, позволяет выращивать их в регионах с неблагоприятными условиями, повышает урожайность и даёт возможность выращивать растения круглый год.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Парник и теплица различаются. Парник — это небольшое сооружение, укрытое полиэтиленовой пленкой, тогда как теплица имеет прочную конструкцию из стекла или поликарбоната.

Преимущества теплиц:

Контроль температуры и влажности, что важно в переменчивом климате.

Защита от вредителей и болезней.

Ускорение роста и плодоношения.

Экономия воды, так как растения требуют меньше полива.

Увеличение урожайности за счет контроля условий.

Защита от экстремальных погодных условий.

Возможность выращивания круглый год при наличии отопления и освещения.

Различия между парником и теплицей:

Размеры: теплицы больше, могут быть высотой в несколько метров и занимать десятки квадратных метров, тогда как парники намного меньше.

Конструкция: теплицы сложнее, с системами вентиляции, отопления и освещения, в то время как парники проще, сделаны из ПВХ труб и полиэтиленовой плёнки.

Функциональность: теплицы предназначены для круглогодичного выращивания, тогда как парники — для защиты растений от низких температур в начале сезона или для ускорения их роста.

Стоимость: теплицы дороже из-за сложности конструкции и дополнительных систем.

Выбор между парником и теплицей зависит от ваших потребностей: объема урожая, необходимости круглогодичного выращивания и других факторов. Преимуществом парников является их мобильность, а теплицы — это стационарные сооружения на долгий срок.