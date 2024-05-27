Забудьте о сорняках и болезнях растений: опилки могут преобразить ваш огород

Использование опилок в огороде: полезные советы

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опилки — это универсальный материал, который можно использовать в огороде для различных целей. Они могут быть полезны как удобрение, мульча или средство борьбы с сорняками.

Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Опилки отлично подходят для использования в качестве мульчи в огороде. Они помогают удерживать влагу в почве, предотвращают рост сорняков и защищают корни растений от перегрева или переохлаждения.

Равномерно распределите слой опилок толщиной около 5-10 см вокруг растений, избегая плотного утрамбовывания, чтобы сохранить доступ воздуха к корням.

Опилки также могут использоваться как часть компостной смеси или добавляться непосредственно в почву для обогащения её питательными веществами.

При использовании опилок как удобрения, учитывайте, что они могут потребовать времени на разложение, поэтому рекомендуется их применять заранее, чтобы они успели разложиться к моменту появления новых растений.

Борьба с сорняками. Распределите слой опилок между рядами или вокруг растений, чтобы подавить рост сорняков. Опилки помогут задерживать свет и уменьшат возможность прорастания семян сорняков.

Помните, что опилки могут быть особенно полезны на грядках с картофелем или клубнеплодами, где они помогут предотвратить контакт клубней с почвой и защитят их от гниения.