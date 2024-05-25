Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солевая ванна с содой для похудения
ЗОЖ способен увеличить продолжительность жизни человека на 5 лет
Мария Захарова: выдача заграничных паспортов россиянам остается без изменений
Как достичь идеальной формы бровей и способы их выращивания
Ускорить метаболизм можно при помощи правильного питания
Фанаты обеспокоились состоянием здоровья Надежды Сысоевой
Кинологи рассказали, как обидеть собаку
В "Sony Pictures" полагают, что фильм "Крэйвен-охотник" будут часто пересматривать
Рецепт картофеля с творожным кремом порадует любителей вкусненького
Лучшие способы защиты от насекомых

Защищаем себя от комаров

Садоводство » Советы

Насекомые - это одна из самых многочисленных групп животных на планете, и они могут быть не только раздражающими, но и опасными для человека. Они могут переносить различные инфекции и болезни, а также наносить вред сельскохозяйственным культурам и домашним животным. Поэтому важно знать, как защитить себя и свой дом от насекомых. В этой статье мы рассмотрим пять лучших способов защиты от насекомых.

Защищаем себя от комаров
Фото: commons.wikimedia.org by Mathias Krumbholz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Используйте средства от насекомых

Первый и наиболее очевидный способ защитить себя от насекомых - это использование специальных средств от насекомых. Существует множество различных видов репеллентов, которые могут помочь отпугнуть насекомых. Например, существуют спреи, кремы, лосьоны и аэрозоли, которые содержат химические вещества, отпугивающие насекомых. Также существуют природные средства, такие как эфирные масла, которые также могут быть эффективными в борьбе с насекомыми.

2. Уберите места обитания насекомых

Наиболее эффективный способ борьбы с насекомыми - это не дать им обосноваться в вашем доме или на участке. Для этого необходимо регулярно убирать мусор, не оставлять еду и воду на открытом воздухе, а также регулярно проводить уборку в доме. Также важно запечатывать все щели и трещины, через которые насекомые могут проникнуть в дом.

3. Используйте сетки на окнах и дверях

Сетки на окнах и дверях - это простой и эффективный способ защитить свой дом от насекомых. Они не только предотвращают проникновение насекомых внутрь, но и позволяют сохранить свежий воздух в помещении. Также существуют специальные сетки, которые могут защитить ваше жилье от комаров и других крупных насекомых.

4. Используйте растения-отпугиватели

Некоторые растения могут быть эффективными отпугивателями для насекомых. Например, лаванда, мята, базилик и розмарин имеют сильный аромат, который может отпугнуть насекомых. Также существуют растения, которые привлекают насекомых и отвлекают их от вашего дома, например, цветы календулы и некоторые виды трав.

От комаров, мошек и клещей самое лучшее средство
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Последние материалы
Фанаты обеспокоились состоянием здоровья Надежды Сысоевой
Защищаем себя от комаров
Кинологи рассказали, как обидеть собаку
Рецепт картофеля с творожным кремом порадует любителей вкусненького
В "Sony Pictures" полагают, что фильм "Крэйвен-охотник" будут часто пересматривать
Почему современные автомобили становятся одноразовыми: семь причин
Италия стала самой дешевой страной Европы
Чай для похудения: миф или правда
Почему одна и та же машина может проехать разное расстояние на одном баке
СК "Турикум" подтвердила свой высокий рейтинг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников