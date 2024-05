Лучшие способы защиты от насекомых

Насекомые - это одна из самых многочисленных групп животных на планете, и они могут быть не только раздражающими, но и опасными для человека. Они могут переносить различные инфекции и болезни, а также наносить вред сельскохозяйственным культурам и домашним животным. Поэтому важно знать, как защитить себя и свой дом от насекомых. В этой статье мы рассмотрим пять лучших способов защиты от насекомых.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathias Krumbholz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported