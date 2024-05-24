Избавляемся от капустницы на участке: названы 5 эффективных методов

Борьба с гусеницами на капусте может быть эффективной, если использовать разнообразные методы:
Удаление гусениц вручную. Этот метод, хоть и требует времени и усилий, может оказаться действенным, особенно если проводить его регулярно.
Посадка растений, отпугивающих насекомых. Некоторые растения, такие как укроп, лук, чеснок, перечная мята и пижма, могут помочь отпугнуть бабочек и моль.
Применение препаратов на основе почвенных бактерий. Биологические пестициды, такие как "Лепидоцид П", содержащие бактерии Bacillus thuringiensis, могут эффективно уничтожить личинок и яйца насекомых.
Защита с помощью золы. Рассыпание древесной золы и табачной пыли на капустных растениях может помочь выжечь паразитов, но может потребоваться последующая очистка листьев.
Эти методы смогли помочь автору избавиться от гусениц на капусте на весь сезон, и он намерен использовать их и в будущем, чтобы предотвратить повторное появление насекомых.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.