Избавляемся от капустницы на участке: названы 5 эффективных методов

Пять способов борьбы с капустницей

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Борьба с гусеницами на капусте может быть эффективной, если использовать разнообразные методы:

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Удаление гусениц вручную. Этот метод, хоть и требует времени и усилий, может оказаться действенным, особенно если проводить его регулярно.

Посадка растений, отпугивающих насекомых. Некоторые растения, такие как укроп, лук, чеснок, перечная мята и пижма, могут помочь отпугнуть бабочек и моль.

Применение препаратов на основе почвенных бактерий. Биологические пестициды, такие как "Лепидоцид П", содержащие бактерии Bacillus thuringiensis, могут эффективно уничтожить личинок и яйца насекомых.

Защита с помощью золы. Рассыпание древесной золы и табачной пыли на капустных растениях может помочь выжечь паразитов, но может потребоваться последующая очистка листьев.

Эти методы смогли помочь автору избавиться от гусениц на капусте на весь сезон, и он намерен использовать их и в будущем, чтобы предотвратить повторное появление насекомых.