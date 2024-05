Избавляемся от капустницы на участке: названы 5 эффективных методов

Your browser does not support the audio element.

Борьба с гусеницами на капусте может быть эффективной, если использовать разнообразные методы:

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided. Soebe assumed (based on copyright claims). is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported