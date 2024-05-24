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Избавляемся от капустницы на участке: названы 5 эффективных методов

Пять способов борьбы с капустницей

1:08
Садоводство » Вредители и болезни

Борьба с гусеницами на капусте может быть эффективной, если использовать разнообразные методы:

Пять способов борьбы с капустницей
Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided. Soebe assumed (based on copyright claims). is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Удаление гусениц вручную. Этот метод, хоть и требует времени и усилий, может оказаться действенным, особенно если проводить его регулярно.

Посадка растений, отпугивающих насекомых. Некоторые растения, такие как укроп, лук, чеснок, перечная мята и пижма, могут помочь отпугнуть бабочек и моль.

Применение препаратов на основе почвенных бактерий. Биологические пестициды, такие как "Лепидоцид П", содержащие бактерии Bacillus thuringiensis, могут эффективно уничтожить личинок и яйца насекомых.

Защита с помощью золы. Рассыпание древесной золы и табачной пыли на капустных растениях может помочь выжечь паразитов, но может потребоваться последующая очистка листьев.

Эти методы смогли помочь автору избавиться от гусениц на капусте на весь сезон, и он намерен использовать их и в будущем, чтобы предотвратить повторное появление насекомых.

КАК БОРОТЬСЯ С КАПУСТНОЙ БАБОЧКОЙ?!ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С КАПУСТНИЦЕЙ!!!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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