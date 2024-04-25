Пробуждаем георгины после зимы: вот что важно сделать перед посадкой

Что нужно сделать с клубнями георгинов

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Георгины могут преобразить любой участок, добавив в него красоту и элегантность.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сохранение георгинов важно. Зимой их следует хранить в прохладном месте, как погребе или холодильнике, чтобы избежать загнивания клубней.

Когда клубни доставлять из хранилища зависит от погоды весной и того, как быстро почва прогревается. Обычно это случается в мае. Важно, чтобы клубни не были сморщенными и плотными. Если они подсушенные, их следует напитать влагой перед посадкой.

Для пробуждения почек, клубни можно обернуть в бумагу и держать в пакете в прохладном месте, пока не появятся побеги. Этот метод более удобен, чем сажать клубни в горшки с землей.