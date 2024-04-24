Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая дешёвая квартира в новостройке в ЦАО стоит 13,3 миллиона рублей
Домашняя тренировка для нижней части тела
Готовим брокколи на пару: жареный чеснок и фундук добавят аромата
Автоэксперт Ирина Франк о новой системе страхования: ключевые особенности
Мнение специалиста о том, насколько полезно спать без нижнего белья
В Минкульте России рассказали, что уехавшим актерам не платят гонорары от проката
Эвелина Блёданс заявила, что ждёт приезда Аллы Пугачёвой в Россию
Налог для иностранцев могут ввести в Таиланде
Депутат возмущён недоступностью ипотеки на фоне прибыли банков 3,3 трлн ₽
"Это что-то из области фантастики". Садовод рассказала про использование пара для растений

Можно ли обрабатывать растения паром?

Садоводство » Цветы

На просторах интернета прочитал, что именно с помощью пара можно обрабатывать растения. Такой совет насторожил, думаю, призадумаются многие огородники. Правда это или нет рассказала в беседе с Pravda.ru садовод и блогер Анна Макарова.

Можно ли обрабатывать растения паром?
Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Я вообще слышу такое в первый раз. Но в сельском хозяйстве так не делают. Это затратно. Дома паром, когда влажность, увлажнитель воздуха ставят, когда паутинный клещ появился. В ванну можно занести, чтобы пар был"

Анна Макарова рассказала, что знает про обработку кипятком, а паром нет. 

"Пар нужен для увеличения влажности, когда большая сухость воздуха"

Эксперт считает, что использование пара - проявление самодеятельности. 

"Это что-то из области фантастики как, например, кто-то обливает кипятком смородину зимой" 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часове Яре Дмитрий Плотников Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Последние материалы
Готовим брокколи на пару: жареный чеснок и фундук добавят аромата
Автоэксперт Ирина Франк о новой системе страхования: ключевые особенности
Мнение специалиста о том, насколько полезно спать без нижнего белья
В Минкульте России рассказали, что уехавшим актерам не платят гонорары от проката
Эвелина Блёданс заявила, что ждёт приезда Аллы Пугачёвой в Россию
Налог для иностранцев могут ввести в Таиланде
Депутат возмущён недоступностью ипотеки на фоне прибыли банков 3,3 трлн ₽
Алек Болдуин отказался поддержать Палестину и выбил телефон из рук активистки
Ветеринары ответили на вопрос, можно ли мыть котов обычными шампунями
Автоэксперт Родионов назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников