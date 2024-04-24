"Это что-то из области фантастики". Садовод рассказала про использование пара для растений

На просторах интернета прочитал, что именно с помощью пара можно обрабатывать растения. Такой совет насторожил, думаю, призадумаются многие огородники. Правда это или нет рассказала в беседе с Pravda.ru садовод и блогер Анна Макарова.
"Я вообще слышу такое в первый раз. Но в сельском хозяйстве так не делают. Это затратно. Дома паром, когда влажность, увлажнитель воздуха ставят, когда паутинный клещ появился. В ванну можно занести, чтобы пар был"
Анна Макарова рассказала, что знает про обработку кипятком, а паром нет.
"Пар нужен для увеличения влажности, когда большая сухость воздуха"
Эксперт считает, что использование пара - проявление самодеятельности.
"Это что-то из области фантастики как, например, кто-то обливает кипятком смородину зимой"
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