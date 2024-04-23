Навсегда забудьте о насекомых: как один цветок может стать вашим секретным оружием против назойливых букашек

Посадите этот цветок и навсегда забудьте о насекомых

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цитронелла — это трава, которая известна своим приятным, цитрусовым ароматом. Ее эффективность в отпугивании насекомых была доказана научно, именно поэтому ее так часто используют в свечах, лосьонах и спреях против насекомых. Однако, самое удивительное, что это растение можно выращивать прямо у себя дома.

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Цитронелла — это растение, которое процветает в теплом климате, но оно может быть успешно выращено в горшках и содержаться в помещении, если соблюдать определенные условия.

Ему требуется яркий свет и умеренное поливание. Поместите горшок с цитронеллой на вашем балконе, террасе или даже в горшочке на окне, и вы сможете наслаждаться ее ароматом, а также избавиться от назойливых насекомых.