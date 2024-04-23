Навсегда забудьте о насекомых: как один цветок может стать вашим секретным оружием против назойливых букашек

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Посадите этот цветок и навсегда забудьте о насекомых

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Садоводство

Цитронелла — это трава, которая известна своим приятным, цитрусовым ароматом. Ее эффективность в отпугивании насекомых была доказана научно, именно поэтому ее так часто используют в свечах, лосьонах и спреях против насекомых. Однако, самое удивительное, что это растение можно выращивать прямо у себя дома.

Посадите этот цветок и навсегда забудьте о насекомых
Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Цитронелла — это растение, которое процветает в теплом климате, но оно может быть успешно выращено в горшках и содержаться в помещении, если соблюдать определенные условия.

Ему требуется яркий свет и умеренное поливание. Поместите горшок с цитронеллой на вашем балконе, террасе или даже в горшочке на окне, и вы сможете наслаждаться ее ароматом, а также избавиться от назойливых насекомых.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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