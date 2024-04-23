Розы сажать не стоит. Эксперт рассказала, что лучше сажать на могиле

Какие цветы подойдут для кладбищ?

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый год мы наводим порядок на могилах свои умерших родственников - отдаём дань уважения и проявляем таким образом заботу. Безусловно, в этом нам помогают цветы. Какие виды цветов подойдут для посадки на кладбищах и стоит ли их сажать вообще? Своим мнением с Pravda.ru поделилась садовод и блогер Марина Рыкалина.

Фото: commons.wikimedia.org by Wernervc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Высаживать растения на кладбищах можно. Всё зависит от того, в чём вы приобретаете эти растения. Если с открытой корневой системой, то нужно для них копать. Сейчас снег сошёл и уже что-то можно сажать. Если растение с закрытой корневой системой, то сажайте хоть весь сезон. Пришли, полили, посадили"

Эксперт поясняет, что выбор самих растений будет зависеть от места, где расположено конкретное кладбище.

"У нас кладбища самые разные: часть расположены в лесу, а часть прямо на открытых пространствах. И от этого будет зависеть выбор растений. Если там солнце, то, конечно, мы берём суккуленты – молодило, барвинок, которые не требуют большого ухода. Если кладбище находится в лесу, то это традиционно хоста, папоротники, то есть тенелюбивые растения"

Сегодня представлено огромное количество растений, которые являются капризными, говорит Марина Рыкалина.

"Они требуют постоянной подкормки, обрезки, ухода. Но розы, сажать, думаю, не стоит. Прекрасным вариантом будет шиповник"