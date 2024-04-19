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Рассказываем что нужно сделать сейчас в саду, чтобы растения прижились дали хороший урожай

Что нужно успеть сделать в саду и огороде до начала мая

1:27
Садоводство » Советы

Май — время активной подготовки к новому дачному сезону. В саду и огороде ещё много работы, которую нужно успеть сделать до того, как температура поднимется выше +15 °C. Это поможет растениям лучше прижиться и даст возможность получить хороший урожай.

Что нужно успеть сделать в саду и огороде до начала мая
Фото: flickr.com by The White House is licensed under commons.wikimedia.org

В саду необходимо снять укрытия с теплолюбивых растений. Это могут быть молодые саженцы, розы, виноград и другие культуры, которые боятся заморозков.

Провести надо санитарную обрезку: удалить сухие, повреждённые и больные ветви. Также обработать деревья и кустарники от болезней и вредителей. Для этого можно использовать специальные препараты, которые продаются в садоводческих магазинах. Надо подкормить деревья и кустарники, внести удобрения, чтобы растения получили необходимые питательные вещества для роста и развития.

Если вы планируете высаживать новые деревья и кустарники, то сейчас самое время это сделать. В огороде нужно перекопать и разрыхлить почву. Это поможет уничтожить сорняки и обогатить почву кислородом.

В зависимости от типа почвы, внести органические или минеральные удобрения. Надо провести посев холодостойких культур. Это могут быть морковь, свёкла, редис, лук и другие культуры, которые не боятся заморозков. И, конечно, посадить рассаду.

Не забудьте сделать это в саду в апреле
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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