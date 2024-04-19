Красивейшее растение в ландшафтном дизайне: оно ценится за необычную крону

Используйте это дерево для украшения сада

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хвойные деревья — настоящее сокровище в ландшафтном дизайне и пользуются огромной популярностью. Среди них особенно выделяются ели и сосны, а "итальянская сосна" или пиния занимает особое место.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несмотря на название, эти деревья произрастают не только в Италии, но и на Средиземноморском побережье, а также на Кавказе и в Крыму. Сосна пиния имеет уникальную куполовидную крону и светло-зелёную хвою, которая со временем темнеет.

Это одно из старейших деревьев на планете, способное прожить до 400-500 лет и вырасти до 30 метров в высоту. Сосна пиния предпочитает хорошо освещенные места и переносит засуху и холодные температуры.

В природе сосна периодически сбрасывает иголки, которые укрывают почву и предотвращают её промерзание. Выращивая сосны в группах, можно создать великолепный ландшафтный эффект, особенно в сочетании с кустарниками зелёного или голубоватого оттенка.

Существуют и компактные сорта сосны, которые можно выращивать в контейнерах, а также карликовые сорта, которые прекрасно смотрятся на альпийских горках.