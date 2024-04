Для того, чтобы получить качественный урожай винограда нужна правильно формировать его кусты

Виноград — это один из самых популярных и любимых фруктов, который выращивается во многих странах мира. Он не только служит вкусным и полезным лакомством, но и является важным сырьем для производства вина. Чтобы получить качественный урожай винограда, необходимо правильно формировать его кусты. Одним из наиболее эффективных методов является веерная формировка винограда.

Фото: commons.wikimedia.org by Château Suau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International