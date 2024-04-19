Для того, чтобы получить качественный урожай винограда нужна правильно формировать его кусты

Говорим о веерной формировке винограда

Виноград — это один из самых популярных и любимых фруктов, который выращивается во многих странах мира. Он не только служит вкусным и полезным лакомством, но и является важным сырьем для производства вина. Чтобы получить качественный урожай винограда, необходимо правильно формировать его кусты. Одним из наиболее эффективных методов является веерная формировка винограда.

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Веерная формировка винограда — это способ размещения виноградных лоз на опорах в виде веера. Она позволяет эффективно использовать пространство и получить более крупные и качественные грозди. Такой метод формировки подходит для различных сортов винограда, но наиболее распространен он в зонах с умеренным климатом.

Процесс формировки веерной формы начинается с выбора подходящей опоры. Она должна быть достаточно прочной и высокой, чтобы выдержать вес гроздей. Затем на опоре устанавливаются горизонтальные проволочные подвесы, на которые будут крепиться лозы. Расстояние между подвесами должно быть примерно 30-40 см, чтобы обеспечить достаточное пространство для роста и развития растения.

Для формировки веерной формы необходимо выбрать 2-3 сильных и здоровых лозы, которые будут служить основой куста. Остальные лозы удаляются, чтобы не отнимать питание и энергию у основных. Выбранные лозы прикрепляются к подвесам горизонтально, образуя веер. При этом необходимо следить, чтобы лозы не перекрывали друг друга и не перегибались.

Важным этапом в формировке веерной формы является обрезка. Она проводится в конце зимы или в начале весны, когда растение находится в состоянии покоя. Цель обрезки — создать правильную форму куста и удалить лишние лозы. Основные лозы обрезаются на 2-3 почки, а боковые — на 1-2 почки. Это позволяет растению сосредоточить свои силы на развитии основных лоз и получить более крупные и качественные грозди.