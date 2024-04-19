Вы будете в шоке: мульчировать грядки на огороде поможет картон

Как с помощью картона мульчировать проходы между грядок

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мульчирование проходов между грядок на огороде — это простой и эффективный способ улучшить качество почвы и упростить уход за растениями. Оно заключается в покрытии земли между грядками слоем картона, который защищает почву от сорняков, сохраняет влагу и питательные вещества.

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Необходимо удалить все сорняки и равномерно разравнять поверхность земли. Затем следует измерить ширину проходов и подготовить картоны соответствующего размера. Лучше всего использовать картоны без печати и красок, чтобы избежать загрязнения почвы химическими веществами.

После этого картоны следует расположить на земле между грядками. Желательно, чтобы они перекрывали друг друга на 5-10 см, чтобы исключить проникновение солнечного света и рост сорняков. Также можно прикрепить края картона к земле при помощи камней или досок, чтобы он не сдувался ветром.

Картоны не только защищают почву от сорняков, но и улучшают ее структуру. Они предотвращают высыхание почвы и сохраняют влагу, что особенно важно в период засухи. Кроме того, картоны разлагаются со временем и обогащают почву органическими веществами.

Если вы хотите дополнительно улучшить качество почвы, можно подложить под картоны слой мульчи из скошенной травы, опилок или соломы. Это поможет сохранить влагу и питательные вещества в почве, а также предотвратит рост сорняков.

Мульчирование проходов между грядок также позволяет упростить уход за растениями. Благодаря защите почвы от сорняков, вы можете сэкономить время и усилия на прополке. Кроме того, картоны предотвращают брызги при поливе, что помогает сохранить листья растений сухими и предотвращает распространение болезней.

Важно помнить, что картоны необходимо периодически менять, так как они разлагаются со временем. Обычно это происходит через 1-2 сезона, в зависимости от толщины картона и условий окружающей среды. При замене картона следует удалить остатки и разравнять поверхность земли перед укладкой нового слоя.