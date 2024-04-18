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Это хвойное растение редко встречается в садах: оно очень привлекательно и неприхотливо

Посадите на участке тсугу

1:44
Садоводство » Деревья и кустарники

Хвойное растение тсуга редко встречается на загородных участках, но оно обязательно привлекает внимание своим необычным внешним видом. Это идеальный выбор для озеленения близ дома, так как тсуга пока ещё не так распространена, и многие видят её впервые.

Посадите на участке тсугу
Фото: Own photo, taken at Århus Botanical Garden. by Sten Porse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Тсуга не требует особого ухода, её основное требование — влажная почва. Внешний вид и общее развитие также зависят от опрыскивания ветвей. После полива рекомендуется рыхлить почву, чтобы обеспечить доступ воздуха, но это следует делать осторожно из-за поверхностного расположения корней.

Обрезка нужна только для взрослых деревьев, чтобы придать кроне эстетичную форму. Этот вид обрезки обычно проводится в начале весны.

Тсуга хорошо растет в тени. Лучшее время для посадки — с апреля по август. Тсуга очень плохо переносит пересадку, поэтому выбор места для нее следует продумать заранее. Саженцы этого растения растут довольно медленно и могут достигать высоты до 25-30 метров.

Существуют необычные сорта тсуги с белыми кончиками на побегах, которые могут стать основным украшением участка. При покупке саженцев для посадки лучше выбирать растения в контейнерах с высотой до 50 см и здоровой корневой системой.

Молодые саженцы на зиму следует мульчировать, чтобы защитить их от морозов. Самые распространенные виды тсуги — канадская и западная. Канадская тсуга достаточно устойчива к холоду и не требовательна к почве. Тсуга западная более декоративна, но не переносит морозов.

ТСУГА - эффектное хвойное растение | Про Сад с Любовью
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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