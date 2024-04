Это хвойное растение редко встречается в садах: оно очень привлекательно и неприхотливо

Хвойное растение тсуга редко встречается на загородных участках, но оно обязательно привлекает внимание своим необычным внешним видом. Это идеальный выбор для озеленения близ дома, так как тсуга пока ещё не так распространена, и многие видят её впервые.

Фото: Own photo, taken at Århus Botanical Garden. by Sten Porse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic