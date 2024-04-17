Тёплые грядки: их виды и способ культивации

Как делать тёплые грядки на огороде?

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С началом садового сезона снова возникает вопрос о грядках. Вместо того, чтобы механически перекопать огород и разборонить на обычные грядки, надеясь на удачу, можно сделать тёплые грядки.

Фото: Own work by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Тёплые грядки можно сделать трёх видов: заглублённые, высокие и в виде холма.

Заглублённая тёплая грядка: определите место на участке.

Затем подготовьте садовые инструменты. Выкопайте лопатой траншею глубиной минимум 40 см.Уложите слои органики: ветки, стебли, бумага (для дренажа), опилки, ботва, гнилые фрукты и овощи, трава, опавшие листья.Засыпьте всё землёй.Защитите грядку от грызунов осенью и зимой с помощью мелкоячеистой проволочной сетки или закрытых пластиковых бутылок.

Высокая тёплая грядка (короб). Выберите деревянные доски толщиной около 25 мм.Выройте углубление в грунте на 30 см.Уложите слои органики: кора деревьев, ветки, доски, мелкая органика, листья, солома, компост.Насыпьте плодородный слой.Боковые части короба сделайте пологими, а концы скруглёнными.

Тёплая грядка в виде холма. Выройте углубление в грунте на 30 см.Уложите слои органики: ветки, стебли, бумага (для дренажа), опилки, ботва, гнилые фрукты и овощи, трава, опавшие листья.Засыпьте всё землёй.Тёплые грядки можно делать осенью или ранней весной при температуре не ниже +10 °C.