Тёплые грядки: их виды и способ культивации

Your browser does not support the audio element.

С началом садового сезона снова возникает вопрос о грядках. Вместо того, чтобы механически перекопать огород и разборонить на обычные грядки, надеясь на удачу, можно сделать тёплые грядки.

Фото: Own work by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic