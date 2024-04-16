Правильное место для посадки смородины - залог хорошего урожая

В каком месте огорода нужно сажать смородину

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Смородина — это один из самых популярных и полезных кустарников, который можно встретить на огороде. Её ягоды богаты витаминами и микроэлементами, а также имеют приятный кисло-сладкий вкус. Но чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно выбрать место для посадки смородины.

Кустарник любит яркий солнечный свет, поэтому лучше всего сажать его на открытых участках огорода. Также необходимо учитывать, что смородина не переносит затенения, поэтому ее не стоит сажать рядом с высокими деревьями или зданиями.

Второй важный фактор — это почва. Смородина предпочитает рыхлые и плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Лучше всего подойдут садовые почвы с добавлением перегноя или компоста. Также не рекомендуется сажать смородину на местах, где ранее выращивались другие кустарники, так как это может привести к заболеваниям и уменьшению урожая.

Третий фактор — это расстояние между кустарниками. Смородина имеет раскидистую крону, поэтому для нормального развития и урожайности необходимо соблюдать определенное расстояние между кустами. Для красной смородины это расстояние должно быть не менее 1,5 метра, а для черной — не менее 2 метров.

Также стоит учитывать, что смородина имеет поверхностную корневую систему, поэтому не рекомендуется сажать ее рядом с другими кустарниками или деревьями, чтобы избежать конкуренции за питательные вещества.

Наконец, необходимо учитывать климатические условия региона. Смородина отлично растет в умеренном климате, но может подвергаться заморозкам в холодные зимы. Поэтому в холодных регионах лучше сажать смородину весной, чтобы она успела укорениться и подготовиться к зиме.