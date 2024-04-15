Создаём красивый и здоровый сад с помощью георгин

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Особенности выращивания георгин

1:56
Садоводство » Цветы

Георгины - это красивые и популярные цветы, которые могут украсить любой сад. Они относятся к семейству астровых и являются одними из самых разнообразных и красочных растений. В этой статье мы расскажем о особенностях выращивания георгинов, чтобы помочь вам создать красивый и здоровый сад с этими прекрасными цветами.

Особенности выращивания георгин
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Георгины любят солнечные места, поэтому выберите участок с хорошим освещением. Однако, они также могут расти в полутени, но в этом случае цветение может быть менее обильным. Также важно учитывать, что георгины нуждаются в защите от сильных ветров, поэтому выбирайте место, защищенное от сквозняков.

После выбора места необходимо подготовить почву. Георгины предпочитают рыхлую и плодородную почву с хорошей дренажной системой. Перед посадкой можно добавить в почву компост или перегноя для улучшения ее качества. Также рекомендуется проверить уровень кислотности почвы и при необходимости скорректировать его.

Самое подходящее время для посадки георгинов - это весна или ранняя осень. Растения следует высаживать на расстоянии около 30 см друг от друга, чтобы они имели достаточно места для роста и развития. Георгины можно выращивать как в горшках, так и в грунте, но важно обеспечить им достаточное количество питательных веществ и влаги.

После посадки георгинов необходимо регулярно поливать их, особенно в период активного роста и цветения. Однако, важно не переувлажнять почву, чтобы избежать гниения корней. Также рекомендуется подкармливать растения удобрениями для цветущих растений, чтобы обеспечить им необходимые питательные вещества.

Одной из особенностей выращивания георгинов является их поддержка. Некоторые сорта могут достигать высоты до 1,5 метров, поэтому им необходима опора для поддержки стеблей и цветков.

Георгины. Правильная посадка-секрет пышного куста
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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