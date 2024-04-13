Это самый высокий сорт ели: знакомим с невероятно красивой елью

Чудеса природы! Говорим о ели сорта Белобока

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Сорт ели Белобока (лат. Abies alba) — это хвойное дерево, принадлежащее к семейству сосновых. Оно распространено в Европе, в том числе и на территории России. Название этого сорта происходит от белого цвета смолы, которая выделяется на поверхности ствола и веток.

Фото: commons.wikimedia.org by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Белобока — это один из самых высоких сортов ели, достигающий высоты до 60 метров. Его ствол прямой и гладкий, с беловато-серой корой. Ветви расположены горизонтально, а хвоя имеет серебристо-зеленый оттенок. Хвоя на этом сорте длинная и мягкая, что придает ему особый шарм.

Белобока обладает быстрорастущими качествами, поэтому часто используется в ландшафтном дизайне и для создания зеленых насаждений. Она также является ценным лесным деревом, используемым в строительстве и производстве мебели. Кроме того, ее хвоя используется в медицине для приготовления лекарственных средств.

Этот сорт ели предпочитает влажные и плодородные почвы, поэтому чаще всего встречается в лесах у рек и озер. Он хорошо переносит холодные зимы и морозы, поэтому может расти в различных климатических условиях.

Белобока имеет большое значение для экосистемы. Ее хвоя служит укрытием для многих животных, а плоды — пищей для птиц и мелких грызунов. Кроме того, она способна улучшать качество почвы и очищать воздух от вредных примесей.

Несмотря на свою практическую ценность, белобока также является объектом культового почитания. В древних верованиях ее считали символом долголетия и мудрости. В настоящее время она часто используется в новогодних и рождественских украшениях, придавая праздничное настроение своим зелёным сиянием.