Эта малина вас удивит не только внешним видом, но и вкусом

Рассказываем о сорте малины, которая в форме штамбы

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Штамбовая малина сорта "Сказка" - это уникальное растение, которое пользуется большой популярностью среди садоводов и любителей ягод. Она отличается от обычной малины не только своим внешним видом, но и удивительным вкусом и ценными качествами.

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Первое, что бросается в глаза при виде штамбовой малины "Сказка" - это ее необычный вид. В отличие от обычных кустов малины, у этого сорта стебли вырастают до 1,5 метров в высоту и имеют прямую форму. Благодаря этому, растение занимает меньше места и легко ухаживать за ним. Кроме того, штамбовая малина выглядит очень декоративно и может стать настоящим украшением сада.

Но главное преимущество штамбовой малины "Сказка" - это её вкус. Ягоды этого сорта имеют сладкий и нежный вкус с легкой кислинкой, что делает их идеальным выбором для приготовления десертов, варенья и компотов. Кроме того, они богаты витаминами и полезными веществами, такими как антиоксиданты и фолиевая кислота.

Штамбовая малина "Сказка" отличается не только своим вкусом, но и урожайностью. Она способна давать обильный урожай уже на второй год после посадки и продолжает радовать своими ягодами до поздней осени. Кроме того, благодаря своей прочной структуре, кусты малины "Сказка" не нуждаются в опорах и могут выдерживать сильные ветра и дожди.

Уход за штамбовой малиной "Сказка" не требует особых усилий. Она предпочитает солнечные места и регулярный полив. Также рекомендуется подкармливать растение органическими удобрениями для повышения урожайности и качества ягод.