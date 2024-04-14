Это растение символизирует любовь и верность: приятный белоснежный цветок для дома

Белоснежное растение мирт

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это впечатляющее растение, которое точно заслуживает внимания, ведь оно символизирует любовь и верность. В некоторых культурах в свадебные букеты включают его веточки. Речь о мирте.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своей естественной среде мирт произрастает в средиземноморских странах с тёплым субтропическим климатом. Это вечнозелёный кустарник или невысокое деревце.

В период цветения его украшают белые и розовые соцветия или отдельные цветки, источающие аромат благоухания. В цветках и листьях содержатся эфирные масла и фитонциды.

Мирт часто встречается в офисных помещениях, так как считается, что он способствует очищению воздуха, повышает работоспособность и снимает напряжение.

Растение предпочитает яркое освещение, но в жаркие часы желательно чуть затенять его. Оптимальная летняя температура составляет 22-24 градуса. Мирт любит свежий воздух и не боится сквозняков, поэтому летом его часто выносят на улицу или балкон, а также проветривают помещение.

Летом также необходимо опрыскивать растение.

Мирт нуждается в регулярном подкормке минеральными удобрениями. Если вы хотите густую листву, используйте удобрения с азотом; для красивого цветения выбирайте удобрения с большим содержанием фосфора. Вносите удобрения еженедельно летом и раз в полтора-два месяца зимой.