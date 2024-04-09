Чем опытные огородники поливают рассаду томатов после пикировки

Что делать после пикировки? Говорим о поливе рассады томатов

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Опытные огородники знают, что правильный полив является одним из ключевых факторов для успешного выращивания рассады томатов после пикировки. После того, как молодые растения пересаживаются в отдельные горшки или грядки, необходимо обеспечить им достаточное количество влаги для роста и развития.

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Важное правило, которое следует помнить при поливе рассады томатов — это не переувлажнять почву. Слишком частый и обильный полив может привести к гниению корней и развитию грибковых заболеваний. Поэтому опытные огородники рекомендуют поливать рассаду томатов умеренно, но регулярно.

Необходимо также учитывать состояние почвы перед поливом. Если она еще достаточно влажная, то нет необходимости поливать рассаду. Лучше подождать, пока верхний слой почвы немного высохнет. Также стоит помнить, что рассада томатов любит влажность, но не переносит застоя воды. Поэтому необходимо обеспечить хорошую дренажную систему, чтобы избежать затопления корней.

Опытные огородники также рекомендуют поливать рассаду томатов под корень, а не сверху. Это позволит воде проникнуть глубже в почву и достичь корней растений. Кроме того, такой способ полива поможет избежать попадания воды на листья, что может привести к развитию грибковых заболеваний.

Важным моментом является также температура воды для полива рассады томатов. Она не должна быть холоднее комнатной температуры, так как это может негативно повлиять на рост и развитие растений. Лучше использовать воду, прогретую на солнце или комнатной температуры.

Некоторые опытные огородники также рекомендуют добавлять в воду для полива рассады томатов небольшое количество удобрений. Это поможет растениям получить необходимые питательные вещества для роста и развития. Однако, не стоит переусердствовать с удобрениями, так как это может привести к перегрузке растений и повредить их корни.

Важно помнить, что полив рассады томатов после пикировки должен быть регулярным и умеренным. Не стоит забывать и о том, что растения нуждаются во влаге не только из-за жары, но и из-за