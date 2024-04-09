Цветы будут яркие и крупные. Говорим о подкормке гортензии

Подкармливаем гортензию весной

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Гортензия — это красивое и популярное растение, которое любят многие садоводы за свои яркие и крупные цветы. Однако, чтобы гортензия радовала вас своими красками и великолепием, необходимо за ней ухаживать. В этой статье мы расскажем вам о том, как правильно подкармливать гортензию, чтобы она росла здоровой и красивой.

Фото: unsplash.com by Gaetano Cessati is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гортензия любит кислую почву. Поэтому для подкармливания этого растения лучше всего использовать удобрения, которые содержат высокое содержание кислоты. Например, это может быть удобрение для рододендронов или азалий. Также можно использовать органические удобрения, такие как перегноя или компост.

Важно помнить, что гортензия нуждается в подкармливании только в период активного роста, то есть весной и летом. Зимой растение находится в состоянии покоя и не нуждается в дополнительном питании. Поэтому не стоит подкармливать гортензию в холодное время года.

Кроме того, не стоит переусердствовать с подкормкой гортензии. Частое и избыточное удобрение может привести к перегрузке растения и негативно сказаться на его здоровье. Лучше придерживаться рекомендуемой дозировки удобрений, указанной на упаковке.

Если вы хотите, чтобы гортензия цвела обильно и долго, то рекомендуется подкармливать ее раз в две недели в период активного роста. Для этого можно использовать жидкие удобрения, которые растворяются в воде и легко впитываются растением. Также можно использовать гранулированные удобрения, которые рассыпаются вокруг куста гортензии и затем поливаются.

Важно также учитывать вид гортензии при выборе удобрения. Например, для сортов с белыми цветами подходят удобрения с высоким содержанием алюминия, которые помогают сохранить яркость и чистоту цветов. Для сортов с розовыми и синими цветами подходят удобрения с высоким содержанием калия, которые способствуют образованию насыщенных оттенков цветов.