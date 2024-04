Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов

Хризантемы широко применяются для озеленения загородных участков благодаря своей красоте и низким требованиям. Особенно они ценятся на Дальнем Востоке, где считают их символом величия.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication