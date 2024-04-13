Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов

Хризантемы широко применяются для озеленения загородных участков благодаря своей красоте и низким требованиям. Особенно они ценятся на Дальнем Востоке, где считают их символом величия.
Существует множество сортов хризантем, включая однолетние и многолетние виды. Высота растений варьируется от 25 см до 2,5 м, а цветовая гамма включает белые, жёлтые, розовые, красные и фиолетовые оттенки. Цветки могут быть простыми, полумахровыми или махровыми, с разнообразными формами.
Хризантемы обычно цветут осенью, заканчивая цветение в начале ноября, однако время цветения зависит от сорта и региона. Некоторые виды начинают цвести уже в августе, а другие продолжают цвести даже под первым снегом.
Они процветают на солнечных участках, защищенных от холодного ветра, и предпочитают плодородные и умеренно влажные почвы, такие как легкая супесчаная почва. Хризантемы нуждаются в регулярном контроле уровня влажности и подкормке комплексными удобрениями.
Хризантемы привлекают внимание на участке своим поздним цветением, часто продолжая цвести, когда другие растения уже отцвели.
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