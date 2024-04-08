Говорим о пользе золы для томатов, которая содержит необходимые элементы

Можно ли при посадке помидоров добавлять в лунку золу

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

При посадке помидоров многие садоводы задумываются о том, можно ли добавлять золу в лунку. Зола — это пепел, который остаётся после сжигания древесины или других материалов. Она содержит множество полезных элементов, таких как калий, фосфор, магний и кальций, которые могут быть полезны для растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

Добавление золы в почву может улучшить её структуру, способствовать лучшему росту и развитию растений, а также защитить их от различных болезней. Калий, содержащийся в золе, помогает укрепить ствол и улучшить общее здоровье растения. Фосфор способствует развитию корней и плодоношению, а магний и кальций необходимы для правильного образования зеленой массы и плодов.

Однако, стоит помнить, что зола может повысить щелочность почвы, поэтому перед добавлением ее следует провести анализ почвы и учитывать ее pH. Также не стоит добавлять слишком много золы, чтобы избежать переувлажнения и переусыхания растений. Рекомендуется также смешивать золу с почвой и не применять ее на семенах или молодых растениях, чтобы избежать ожогов.

В целом, добавление золы в почву при посадке помидоров может быть полезным, но нужно помнить о мере и о том, что она не является универсальным решением для всех видов почвы. Лучше всего проконсультироваться с опытным садоводом или специалистом, чтобы подобрать оптимальное количество золы для вашего сада.