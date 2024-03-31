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Когда и с чего начинать? Первая подкормка рассады

Проверенная подкормка для рассады

2:00
Садоводство

Когда наступает время для первых подкормок рассады цветов и овощей? Этот вопрос беспокоит многих. Следует отметить, что здесь нет жестких правил, которых обязательно нужно придерживаться. Все зависит от индивидуальных особенностей и развития вашей рассады, поскольку основная цель любой подкормки заключается в удовлетворении потребностей растений в различных макро- и микроэлементах, таких как азот, фосфор, калий, магний, бор и другие. 

Проверенная подкормка для рассады
Фото: 500px by Breanna Larow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

На любом этапе развития растения необходимы важнейшие элементы питания, так называемые макроэлементы — азот, фосфор и калий.

Азот способствует росту зеленой массы и защищает растения от патогенных микроорганизмов.

Фосфор содействует развитию корневой системы, стимулирует образование завязей и процессы фотосинтеза.

Калий отвечает за цветение, плодоношение, регулирует водный баланс и повышает иммунитет растения.

Соотношение азота, фосфора и калия в удобрениях обозначается формулой NPK, где N — азот, P — фосфор, K — калий. На разных этапах развития растений требуются различные пропорции этих элементов.

Процесс подкормки рассады уникален для каждого случая. После пикировки, когда растения нуждаются в особом уходе, можно применить органоминеральное удобрение "Культимар". Этот стимулятор корнеобразования обладает антистрессовым и восстанавливающим эффектом, что позволяет рассаде быстро адаптироваться и минимизировать потери. Следующим важным шагом является удобрение с повышенным содержанием фосфора через 5-7 дней после пикировки. 

Через определенные интервалы времени следует использовать разнообразные удобрения с учетом потребностей развивающихся растений. Подкармливая рассаду сбалансированными удобрениями, содержащими не только основные элементы, но и микроэлементы, вы обеспечите здоровый рост и развитие ваших растений. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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